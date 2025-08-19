“Restiamo amici” di Antonello Grimaldi stasera in Tv su Rai 3: la trama del film

Stasera su Rai 3 il film “Restiamo amici” con Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Sveva Alviti, Libero De Rienzo: la trama

Alessandro, un giovane vedovo con un figlio adolescente, viene contattato dal suo vecchio amico Gigi perché lo raggiunga in Brasile. Gigi, gravemente malato, ha un grosso affare da proporgli. Per ereditare i tre milioni di euro lasciati dal padre, Gigi deve intestare l’eredità a un erede, ma non avendo parenti, chiede ad Alessandro di “prestargli” suo figlio Giacomo per il tempo necessario a organizzare la truffa con un notaio. In cambio, Alessandro riceverebbe una parte dell’eredità. Tuttavia, le cose prendono presto una piega inaspettata.

E’ la trama del film “Restiamo amici” in onda martedì 19 agosto 2025 alle 21:20 su Rai 3. Nel cast: Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Sveva Alviti, Libero De Rienzo.