L’oroscopo di oggi, martedì 19 agosto 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 19 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Accetta inviti. Per quanto riguarda l’amore, ci vuole pazienza, non esagerare con le prese di posizione troppo nette.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Le esagerazioni non sono premiate, prudenza con il denaro. Se non trovi l’amore forse è perché pretendi troppo?

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

I sentimenti giocano un ruolo più importante nelle situazioni che sembravano bloccate. Oggi sei tra i segni più forti.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Come fare ad evitare una discussione? Basta semplicemente lasciarti scivolare le cose addosso. In questi giorni tu hai una grande voglia di amare e soprattutto di essere più considerato.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Bisogna dare retta alle persone giuste con Sagittario o Bilancia, problemi anche nei rapporti genitori, figli; sarai tu a vincere. Non fare le ore piccole e cerca di rilassarti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Ci sono problemi riguardanti il denaro, qualcuno sta facendo una richiesta per averne, per poter realizzare un piccolo importante desiderio. Giornata frastornata, combatti un mal di testa o un piccolo fastidio.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Arrivano delle conferme, la giornata è positiva. E’ previsto un recupero a livello sentimentale e anche i nuovi incontri promettono molto bene.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Oggi è meglio non farti arrabbiare, potresti dire tutto quello che non hai detto per mesi, anni. Il silenzio che hai utilizzato come arma per evitare scontri, è ormai superato. Adesso devi esprimere i tuoi sentimenti…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Se sei in coppia da anni è possibile adesso recuperare un sentimento. Questa sera arriva un po’ di stanchezza, nulla che possa eliminare il tuo stato d’animo positivo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Non lasciarti prendere dal pessimismo e questa sera cerca di divertirti. Il rapporto con una persona Acquario potrebbe essere più difficile o addirittura naufragato, oggi sei stanco.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Una persona che ti piace potrebbe dichiararsi; momento ok per i nuovi incontri. Butta all’aria ciò che non ti piace più.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata che porta benefici per la mente e la tua parte emotiva. Amore ok: sei più comprensivo, ma puoi dire addio a ciò che non ti piace più.