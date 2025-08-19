Nella notte su Rai 2 al via “Missioni d’estate”

Il nuovo programma in quattro puntate “Missioni d’Estate”, prodotto da 7Colli e in onda a partire da mercoledì 20 agosto in seconda serata su Rai 2

L’avventura di alcuni talent che accettano l’invito di un personaggio misterioso ad affrontare un viaggio a tappe, con una serie di missioni da compiere per lui. La racconta il nuovo programma in quattro puntate “Missioni d’Estate”, prodotto da 7Colli e in onda a partire da mercoledì 20 agosto in seconda serata su Rai 2. Il personaggio misterioso si chiama Charlie ed è liberamente ispirato alla voce e alla sagoma di Charlie di “Charlie’s Angels”, la famosa serie tv degli anni ’70 e ‘80. I protagonisti della storia, chiamati inviati, dovranno destreggiarsi in un lungo percorso che attraversa buona parte del territorio italiano, affrontando numerosi compiti che Charlie chiederà loro di portare a termine.

Al fianco di Charlie sarà presente una figura di riferimento: l’uomo delle missioni notturne, Roberto Verde, che avrà il compito non solo di assegnare le missioni agli inviati, ma anche di cronometrare la durata delle prove per determinarne la validità o meno. Tra i volti noti che prenderanno parte alle “Missioni D’Estate” ci saranno Eleonora De Angelis, Michela Persico, Gegia, Barbara Francesca Ovieni, Veronica Ursida, Mila Suarez, Il Mago Gabriele Gentile, Massimo Alparone, Luca Virno e Lorenzo Marchetti. Le località in cui si svolgeranno le missioni sono molteplici: Alassio e Varazze in Liguria, Fermo e San Benedetto del Tronto nelle Marche, Pescara in Abruzzo, Cerignola in Puglia, Acciaroli nella costiera cilentana e Vietri sul Mare in quella amalfitana, in Campania. Tra sfide, gli inviati dovranno imparare il dialetto locale, improvvisarsi pescatori e ballerini, affrontare viaggi lunghissimi in poco tempo e diventare artigiani.

Il format nasce da un’idea di Paolo D’Amico, che è anche il produttore esecutivo del programma, insieme a Eleonora De Angelis e Andrea Iannuzzi, che lo ha scritto e realizzato insieme a Marco Trombetti. La fotografia è curata da Stefano Chiesa e la regia è di Antonio Centomani.