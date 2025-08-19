Nasce la tech company Parteasy, la Uber italiana

Parteasy è la tech company fondata dai giovani fratelli vicentini Bedin e nata per collegare utenti e Ncc (noleggio con conducente) ora operativa nelle principali città italiane

Vicenza è stata solo l’inizio. Oggi Parteasy, la prima app italiana che collega in tempo reale utenti e driver Ncc anche fuori dai grandi centri urbani, è pronta a conquistare il resto del Paese. A pochi mesi dal suo debutto ufficiale, la piattaforma conta già oltre 500 auto dirette operative e più di 30 tour attivati all’interno della app, in costante aggiornamento. Un’offerta ampia e in rapida espansione che copre ormai tutte le principali città italiane: da Napoli e la Costiera amalfitana, a Palermo e Catania, passando per Roma, Milano e l’intera area del Veneto.

La crescita non si ferma qui. L’azienda sta infatti per rilasciare un importante aggiornamento anche per la web app, che permetterà agli utenti di prenotare un driver come già avviene nella versione mobile. Una spinta ulteriore per favorire l’adozione tra le fasce di pubblico meno avvezze agli store digitali, ma ugualmente interessate a muoversi in sicurezza, senza rinunciare alla libertà di una serata con gli amici. Parteasy è già disponibile su App Store e Google Play, con nuove funzionalità in rollout continuo. Il futuro della mobilità sicura è iniziato.

E parte dalla piattaforma, nata da un’intuizione dei fratelli vicentini Davide e Mattia Bedin, che sta ricevendo forti interessi anche da investitori e operatori del settore. “Il mercato del trasporto privato fuori dalle grandi città era bloccato, e oggi Parteasy offre finalmente una soluzione reale, veloce e conveniente”, spiegano i founder. “Le richieste da tutta Italia dimostrano che la domanda è forte e diffusa. A Vicenza abbiamo dimostrato che il modello funziona: ora tocca al resto del Paese”.

Parteasy non è solo un’App, ma un modello scalabile che punta a digitalizzare il mondo degli Ncc in Italia, un settore che – secondo dati recentemente pubblicati da Wired – conta oltre 127.000 licenze contro poco meno di 29.000 taxi, con una concentrazione impressionante soprattutto in Veneto. La piattaforma consente ai driver di ricevere richieste mirate, aumentare le corse e offrire un servizio su misura, in particolare per locali, eventi, festival e serate a rischio per chi consuma alcolici.

La App è gratuita per l’utente finale, che può selezionare il proprio driver, visionare l’offerta, scegliere un’esperienza o semplicemente prenotare un passaggio per rientrare a casa in sicurezza; molti attivi sono ad esempio i transfer aeroportuali. “Crediamo che guidare dopo aver bevuto debba diventare impensabile – concludono i founder – e Parteasy è la soluzione più moderna e semplice per evitare rischi, multe e tragedie”.

«Parteasy nasce da un bisogno reale e quotidiano: potersi spostare in sicurezza, soprattutto la sera, senza dover rinunciare a una cena, un evento o un’esperienza per paura di non poter rientrare a casa”, spiegano i fratelli Davide e Mattia Bedin, fondatori di Parteasy. “In molte città italiane, specialmente fuori dai grandi centri, il trasporto privato è ancora un privilegio difficile da gestire: i taxi sono pochi, gli Ncc poco accessibili, e la digitalizzazione praticamente inesistente. Noi abbiamo voluto rompere questo schema. Oggi Parteasy collega l’utente direttamente con l’Ncc più vicino, con semplicità, trasparenza e costi chiari. Stiamo digitalizzando un intero settore e dando finalmente ai conducenti una piattaforma seria, che valorizza il loro lavoro, e agli utenti uno strumento che migliora concretamente la vita. La nostra missione è culturale prima ancora che tecnologica: rendere impensabile mettersi alla guida dopo aver bevuto e offrire una soluzione alternativa credibile. Parteasy non è solo un’app, è una rivoluzione del modo di vivere la mobilità».

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

COME FUNZIONA PARTEASY

Si è arrivati al test dopo anni di lavoro. Nel corso dell’ultimo triennio sono state sviluppate la piattaforma web e il business model: l’app è gratuita per gli utenti e ci saranno dei particolari protocolli di adesione per gli Ncc. Per sondare il mercato, sono stati realizzati incontri tra Roma, Genova, Vicenza e Venezia. Non solo, è arrivato anche uno speciale finanziamento da Invitalia dedicato alle imprese che propongono idee innovative sul mercato. Il potenziale è enorme. Esistono delle applicazioni interne al mondo degli Ncc, ma nessuna fino ad oggi lavora su un pubblico mirato e precisamente targettizzato. Di fatto, è un mercato che non è ancora stato digitalizzato e dove altri modelli internazionali non riescono a diventare dominanti, anche perché non garantiscono agli Ncc dei valori minimi per il viaggio. Entrando nel dettaglio, l’utente di Parteasy può navigare nell’App, scegliere il locale dove andare a chiedere ad un Ncc convenzionato di venirlo a prendere e di riportarlo a casa. A prezzi spesso migliori rispetto ai tassisti normali, ma questo dipende dall’offerta del momento. “La nostra generazione è più consapevole di quelle precedenti sui temi della sicurezza stradale: patente, serenità, comodità e comunità vanno di pari passo”, spiegano Davide e Mattia Bedin. “Crediamo anche che serva massima attenzione da parte degli organizzatori di eventi nel fornire un servizio in linea con i tempi, che preveda il trasporto, considerato che esperienze di questo genere già esistono all’estero.È necessario contribuire alla digitalizzazione del settore degli Ncc”.

GLI NCC IN VENETO E IN ITALIA

In una recente indagine, la testata giornalistica Wired è riuscita a collegare svariati database nazionali ed è arrivata alla conclusione che i taxi in Italia sono 28.604 e gli Ncc 127.508, ovvero più del quadruplo delle auto bianche. Incrociando banche dati connesse al registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (Ncc) si è scoperto che in Veneto le licenze Ncc superano di gran lunga quelle dei taxi: 9.864 contro 827. In pratica, ci sono più di 10 ncc rispetto a ogni tassista. Va precisato che nell’analisi dei dati si ipotizza che sia residuale il numero di tassisti che dopo aver ottenuto una licenza che li vincola ad esercitare in un comune si siano trasferiti fuori provincia. Entrando nel dettaglio delle singole province, a Verona il record dei taxisti (247, contro 1761 ncc), a Venezia ci sono 225 taxisti (1421 ncc), a Padova 183 auto bianche e 1690 autisti privati, a Vicenza 66 taxisti e 1800 ncc, a Treviso 64 taxisti e 2242 ncc; chiudono la classifica Belluno (23 taxi e 497 ncc) e Rovigo (rispettivamente 19 e 453).