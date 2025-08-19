In prima Tv su Rai 1 “Amore sul Danubio – Una canzone d’amore”: la trama

Stasera in Tv su Rai 1 “Amore sul Danubio – Una canzone d’amore” con Nazneen Contractor, Wes Brown, Kathryn Drysdale, Pamela Sinha, David Samartin: la trama

Jack e Sarah si conoscono durante una crociera sul Danubio. Entrambi viaggiano con i rispettivi genitori vedovi. Julia, la madre di Sarah, è una cantante e attrice e Andre, il padre di Jack, è un pianista. Notando la reciproca affinità tra di loro, Sarah e Jack decidono di farli incontrare, organizzando situazioni romantiche per farli innamorare…

E’ la trama di “Amore sul Danubio – Una canzone d’amore” in onda in prima visione Tv martedì 19 agosto 2025 alle 21:20.

Nel cast: Nazneen Contractor, Wes Brown, Kathryn Drysdale, Pamela Sinha, David Samartin.