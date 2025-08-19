Il film “Next” con Nicolas Cage stasera su Rai 5: ecco la trama

Liberamente ispirato al racconto “The Golden Man” di Philip K. Dick e con un cast stellare, il film “Next” stasera su Rai 5: la trama

In una Las Vegas scintillante e ingannevole, un illusionista di nome Cris Johnson vive di piccoli spettacoli e vincite calcolate al tavolo da gioco, sfruttando un dono unico: la capacità di vedere due minuti nel proprio futuro, eccezion fatta per una visione misteriosa di una donna che ancora non conosce. Questa abilità, che lui cerca di tenere nascosta per evitare attenzioni indesiderate, finisce per attirare sia l’interesse di un’agente dell’FBI determinata a fermare un imminente attentato nucleare, sia quello di un gruppo di terroristi pronti a tutto pur di eliminarlo. Mentre Cris cerca di sfuggire a chiunque voglia usarlo o distruggerlo, il destino sembra condurlo verso l’incontro con la donna della sua visione, intrecciando la sua fuga con una corsa contro il tempo.

E’ la trama del film” Next” in onda martedì 19 agosto 2025 alle 21:20 su Rai 5. Nel cast: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, Peter Falk.