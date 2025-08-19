Il film “John Wick 3 – Parabellum” oggi in Tv su Rai Movie: ecco la trama

Stasera su Rai Movie il film “John Wick 3 – Parabellum” con Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Ian McShane: la trama

John Wick si trova in una situazione disperata dopo essere stato dichiarato “excommunicado” per aver violato le regole sacre dell’Hotel Continental uccidendo Santino D’Antonio, un membro del consiglio criminale, all’interno della struttura. Con una taglia di 14 milioni di dollari sulla sua testa, John è costretto a fuggire, braccato dai migliori assassini del mondo. Mentre cerca una via d’uscita e un modo per sopravvivere, John si rivolge a vecchi alleati e nuovi contatti, inclusa la misteriosa Sofia e il leader della High Table, per trovare una soluzione al caos che lo circonda. In un crescendo di scontri violenti e coreografati, John deve usare tutte le sue abilità per combattere contro un esercito di nemici determinati a riscuotere la taglia, cercando disperatamente un modo per riprendersi la sua libertà e la sua vita.

E’ la trama del film “John Wick 3 – Parabellum” che Rai Movie propone in prima serata martedì 19 agosto 2025 alle 21:20. Nel cast: Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Ian McShane.