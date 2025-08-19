Gift Campaign cresce in Europa puntando su innovazione, sostenibilità e attenzione al cliente

Gift Campaign, con sede centrale a Barcellona e operativa in sette Paesi europei, si afferma come punto di riferimento nel settore del merchandising personalizzato

Gift Campaign, realtà europea specializzata nella vendita online di gadget promozionali personalizzati, continua la sua espansione internazionale con una strategia che mette al centro innovazione tecnologica, sostenibilità e attenzione al cliente. Con sede centrale a Barcellona e una presenza consolidata in Spagna, Italia, Francia, Portogallo, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, l’azienda si posiziona come uno dei principali player del settore in Europa.

Fondata nel 2014 da Diederik de Koning e Oriol Badia, Gift Campaign offre oggi un catalogo di oltre 30.000 articoli personalizzabili, pensati per aziende, agenzie e istituzioni che vogliono rafforzare la propria identità attraverso oggetti promozionali utili, sostenibili e di qualità. La gamma include penne, shopper in cotone riciclato, borracce, power bank, abbigliamento tecnico, articoli per il benessere e molto altro.

“Il mercato dei gadget aziendali sta evolvendo rapidamente. Oggi le imprese vogliono prodotti promozionali coerenti con i propri valori, soprattutto in tema di sostenibilità,” afferma Diederik de Koning, CEO e cofondatore. “La nostra missione è semplificare il processo d’acquisto, offrendo un servizio smart, veloce e orientato al cliente.”

Negli ultimi anni, l’azienda ha registrato una forte crescita nella domanda di gadget ecosostenibili, come shopper in RPET, penne in bambù e taccuini in carta riciclata, che oggi rappresentano una parte sempre più rilevante delle scelte aziendali. Gift Campaign sta registrando una crescita annuale del 26% negli ordini, a conferma dell’efficacia del modello di business adottato.

Uno dei principali punti di forza di Gift Campaign è la digitalizzazione dell’intero processo d’acquisto: i clienti possono ricevere anteprime grafiche virtuali in meno di 24 ore, ottenere preventivi su misura e gestire gli ordini con l’assistenza di un team dedicato. La piattaforma italiana, attiva dal 2018, risponde alle esigenze di PMI e grandi aziende, anche con campagne promozionali su scala nazionale.

Chi è Gift Campaign

Gift Campaign è un’azienda europea con sede a Barcellona, specializzata nella vendita online di gadget promozionali personalizzati. Presente in 7 mercati europei, offre un ampio catalogo di articoli destinati a eventi, fiere, attività di branding e campagne di marketing. Il sito italiano è attivo dal 2018 e garantisce spedizioni gratuite, preventivi rapidi e un servizio clienti dedicato.