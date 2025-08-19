Estate 2025: la prima stagione con la gamma completa dei Brezza Riva

È un’estate speciale per Cantina di Riva, che per la prima volta presenta al pubblico la gamma completa degli spumanti metodo classico Trentodoc Brezza Riva

È un’estate speciale per Cantina di Riva, che per la prima volta presenta al pubblico la gamma completa degli spumanti metodo classico Trentodoc Brezza Riva: Brut, Rosé, Riserva Pas Dosé e l’ultima creazione Silente, affinata a 40 metri di profondità nel Lago di Garda. Un traguardo importante, frutto di un percorso iniziato con il restyling della linea – già premiato a livello internazionale – che ha portato negli ultimi mesi all’introduzione progressiva delle nuove referenze.

La linea Brezza Riva esprime in quattro interpretazioni la vocazione vitivinicola dell’Alto Garda Trentino, con vini che coniugano eleganza, freschezza e un legame profondo con il territorio. Dallo stile verticale e fragrante del Brut, alla complessità del Riserva Pas Dosé, dalla vivace struttura del Rosé fino all’inedita esperienza sensoriale del Silente, affinato nei silenziosi fondali del lago sotto lo sguardo del Cristo Silente, ogni etichetta racconta un capitolo di questo territorio unico.

Il percorso di rinnovamento della linea ha coinvolto non solo l’immagine e la comunicazione, ma anche la valorizzazione di ogni singola fase produttiva. Il restyling, premiato per la sua capacità di coniugare estetica e identità territoriale, ha contribuito a rafforzare la riconoscibilità della gamma, ora protagonista anche nei mercati internazionali.

Questo momento coincide con un’altra tappa fondamentale per la cooperativa: l’inaugurazione dell’ampliamento della cantina, avvenuta lo scorso luglio. Un progetto strategico che ha visto la creazione di una nuova area interamente dedicata alla produzione del Trentodoc Brezza Riva, con ambienti ottimizzati per la presa di spuma, la maturazione e le operazioni di tiraggio e remuage. L’ampliamento comprende anche una bottaia rinnovata e una cantina di stoccaggio di ultima generazione, rafforzando la capacità produttiva e l’accoglienza dei visitatori.

«La gamma completa dei Brezza Riva e la nuova area produttiva rappresentano due traguardi che parlano di qualità, innovazione e radicamento nel territorio» – commenta Giorgio Planchenstainer, presidente di Agraria Riva del Garda – «Un passo avanti decisivo per continuare a raccontare, con il linguaggio del vino, la nostra storia e il nostro futuro».