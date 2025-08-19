Domani i funerali di Pippo Baudo in diretta tv: dove seguirli

I funerali di Pippo Baudo verranno celebrati mercoledì 20 agosto alle 16 nel Santuario di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania

I funerali di Pippo Baudo verranno celebrati mercoledì 20 agosto alle 16 nel Santuario di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania. Dalle 15.30 alle 18.10, il Tg1 trasmetterà in diretta le esequie dalla Chiesa del paese di origine del conduttore televisivo.

Visto il flusso di persone attese per partecipare ai funerali di Pippo Baudo, mercoledì 20 agosto a Militello Val di Catania, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, potenzierà l’offerta commerciale con bus nelle stazioni di Catania Centrale, Militello e Gela. Lo si legge in una nota.

“In occasione delle esequie di Pippo Baudo, la Regione, d’intesa con Trenitalia, ha voluto garantire un servizio di trasporto adeguato per consentire, a quanti vorranno, di partecipare in modo ordinato e sicuro. È un sentito e doveroso atto di rispetto verso un grande figlio della nostra terra: il compianto presentatore ha rappresentato un patrimonio unico per la Sicilia e per l’Italia intera“. Lo dice l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, commentando il potenziamento dei collegamenti in autobus (la linea ferroviaria è attualmente chiusa per lavori) con Militello Val di Catania.

