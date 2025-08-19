Bassetti minacciato: “Ti uccideremo vaccinatore infame”

Il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, pubblica sui social la lettera di minacce ricevuta

“Sembra di essere tornati indietro di 4 anni. Perché? Quando la politica e i giornali infiammano il dibattito scientifico invadendo il campo altrui, questi sono i risultati. A farne le spese siamo noi- medici e scienziati- che difendiamo i vaccini dagli attacchi arroganti e incompetenti della politica e dei vari guru e sciamani di turno. Questa è la lettera che ho ricevuto ieri sulla mia casella di posta istituzionale: “Buongiorno Matteo Bassetti. Siamo dei nazifascisti di destra vera. Ti uccideremo presto perchè sei soltanto uno sporco bastardo comunista vaccinatore infame!!!“. Lo scrive sulla propria pagina Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“Poco dopo ho denunciato il fatto alla Digos e alle autorità competenti per le procedure del caso- sottolinea- Continuare a ricevere minacce di morte perché un medico parla di vaccini e dei loro benefici è inaccettabile e dimostra che l’Italia è un paese che ha evidenti, e gravi, problemi politici, culturali e sociali“.

