Un cucciolo di gorilla è nato all’interno dello ZooSafari di Fasano. La notizia è stata diffusa sui profili social dello zoo
“Allo ZooSafari di Fasano è nato un cucciolo di gorilla. Mamma Tamani lo coccola e protegge con il suo immenso amore, sotto lo sguardo attento di papà Nasibu , Thabo e Tonka”. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook della struttura pugliese.
“Una nascita che non è solo un evento unico, il primo in Italia dopo quasi 50 anni, ma rappresenta anche un faro di speranza nel cammino verso la conservazione e la protezione della specie”.