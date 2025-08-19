A Firenze torna la Coppa Cobram, la “temutissima” gara ciclistica in omaggio a Fantozzi

Domenica 31 agosto a Firenze, per celebrare i 50 anni dal primo Fantozzi (1975), torna la Coppa Cobram con abbigliamento a tema e biciclette storiche

“Ho una grande notizia da darvi. Domenica 28 luglio metterò in palio la prima Coppa Cobram ciclistica per i dipendenti della nostra azienda. Siete pregati di iscrivervi tutti”. Le parole del visconte Cobram, “direttore totale”, aprono una delle pietre miliari più ricordate e celebrate di ‘Fantozzi contro tutti’ e, in generale, della saga cinematografica di Fantozzi. A Firenze, ad esempio, per celebrare i 50 anni dal primo Fantozzi (1975) torna la Coppa Cobram. Descrizione: “Competizione ciclistica amatoriale ‘alla bona’ in stile fantozziano adatta a tutti gli smidollati, non competitiva e a numero chiuso”, scrivono gli organizzatori per promuovere l’iniziativa.

Così, dopo il successo delle prime due edizioni, quelle del 2017 e del 2019, torna domenica 31 agosto “la temutissima gara ciclistica” con tanto di abbigliamento a tema, biciclette storiche e un percorso di circa 10 chilometri da percorrere 3 volte (che richiama l’originale e micidiale tracciato del film). “I sottoposti” partiranno da piazzale Michelangelo; discesa a velocità moderata fino a piazza Ferrucci; da lì, lungo l’Arno, sfioreranno ponte Vecchio per proseguire verso porta Romana dove risaliranno percorrendo via Macchiavelli.

Lungo il percorso e alla partenza non mancheranno i richiami più iconici del film: dalla bomba che acquista Villaggio prima della partenza (composta nel film da metredina, simpamina, aspirina, franceschina, cocaina e peperoncino di cayenne), alla trattoria al Curvone dove i ‘ciclisti’, impegnati in una discesa impervia, volano direttamente a tavola. E ancora, dalla tempesta al gran premio della montagna, al mitico rifornimento, fino agli ospiti “dell’alta aristocrazia borghese” (come li definirebbe il geometra Calboni): tra questi pare abbia confermato la propria presenza la contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare. Ai partecipanti, infine, è richiesto “di presentarsi in abiti originali, scimmiottando alla perfezione il personaggio scelto”.

Da sabato 30 agosto nello spazio estivo Frida in Viale Michelangelo sarà allestito un villaggio fantozziano con la Trattoria al Curvone con tanto di menu a tema con frittatona di cipolle, rigatoni alla bella Bologna, polpette di Bavaria del Dott. Birkenmaier, fagioli alla scorreggiona.

Si aggiungono poi musica con deejay, barbieri in stile vintage per acconciature in stile Coppa Cobram, la proiezione del film di Fantozzi, il pranzo della domenica accompagnato dalla Maestro Canello Band. Attese a Firenze le bici a tema provenienti da ogni parte di Italia, la mitica Bianchina del ragionier Ugo Fantozzi, mercatini di abbigliamento, le birre artigianali della Coppa Cobram e tanto altro.

