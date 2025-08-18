“Wire Room – Sorvegliato Speciale” con Bruce Willis” oggi su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 “Wire Room”, uno degli ultimi film di Bruce Willis prima del suo ritiro dalle scene a causa della diagnosi di demenza frontotemporale: la trama
Durante il suo primo giorno di servizio in una wire room, un centro di comando ad alta tecnologia che sorveglia i criminali più pericolosi, l’agente federale Justin Rosa ascolta un’operazione in corso in cui il bersaglio viene attaccato a casa sua da una squadra di sicari. Senza interrompere la sorveglianza, Justin deve proteggere l’indagine e la vita del bersaglio da una stanza situata a cinquanta miglia di distanza, affrontando corrotti e pericoli mortali.
E’ la trama del film “Wire Room” con Kevin Dillon, Bruce Willis, Oliver Trevena, Texas Battle in onda lunedì 18 agosto 2025 alle 21.20 su Rai 4.