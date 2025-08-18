Unioncamere: mercato del lavoro in provincia di Salerno in forte crescita

Il mercato del lavoro nella provincia di Salerno mostra segnali di forte vitalità con un agosto particolarmente dinamico secondo Unioncamere

Il mercato del lavoro nella provincia di Salerno mostra segnali di forte vitalità e si prepara a un agosto particolarmente dinamico, in netta controtendenza rispetto all’andamento nazionale. L’analisi – curata dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Salerno, su dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – evidenzia che ad agosto 2025 sono previste ben 8.710 nuove entrate, con un incremento dell’8,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il trend positivo si conferma anche per il trimestre agosto-ottobre 2025, con 28.240 assunzioni programmate, in crescita del 7,8% su base annua.

Questi dati positivi spiccano in un panorama nazionale dove le assunzioni programmate segnano una flessione del 3,6% ad agosto.

A trainare la crescita occupazionale sono principalmente due settori. L’Industria prevede di assumere oltre 3.200 profili (+8% rispetto ad agosto 2024), con un picco nel comparto delle “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco” che, da solo, assumerà quasi 2.400 dipendenti (+11,3%).

Anche il settore dei Servizi mostra un andamento robusto, registrando un +6,9% su base annua. In particolare, il comparto dei “Servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici” è il vero motore, con una crescita eccezionale del +35,6% rispetto ad agosto 2024 e del +42,3% sul trimestre, offrendo le maggiori opportunità di impiego.

Un altro dato significativo riguarda la difficoltà di reperimento del personale, che si riduce al 42%, in calo rispetto al 45% dello scorso anno.

Le piccole e medie imprese continuano a essere il fulcro dell’occupazione locale: il 74% delle nuove entrate si concentrerà in aziende con meno di 50 dipendenti. La domanda di lavoratori giovani (21%) e di personale laureato (4%) risulta in calo rispetto al 2024.

“I dati sulle previsioni occupazionali per il mese di agosto 2025 – afferma il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete – rappresentano un segnale incoraggiante e dimostrano la resilienza e la vitalità del nostro tessuto produttivo. La crescita del numero di assunzioni, specialmente nei settori strategici come l’industria alimentare e il turismo, evidenzia la capacità delle nostre imprese di cogliere le opportunità del mercato. L’andamento positivo ci spinge a continuare a supportare le aziende, in particolare le piccole e medie, affinché si possa trasformare il trend in crescita stabile e duratura per l’intero territorio”.