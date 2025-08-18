Una relazione complicata in “Dietro i candelabri” su Rai 5: la trama

Michael Douglas e Matt Damon sono i protagonisti del film “Dietro i candelabri” di Steven Soderbergh, proposto lunedì 18 agosto alle 21.15 su Rai 5. Negli Stati Uniti di fine anni ’70, Liberace, pianista virtuoso, istrionico ed egocentrico, è una star affermata: calca i palcoscenici d’America e appare in televisione. Un giorno incontra il giovane Scott Thorson e tra i due nasce una relazione segreta e complicata, nonostante la grande differenza d’età. Nel cast anche Dan Aykroyd, Scott Bakula, Rob Lowe, Tom Papa.