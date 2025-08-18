NEREIDE TI-DAMASCUS di Venezianico: il tempo nei riflessi del titanio

Da Venezianico, un’edizione limitata di soli 500 esemplari che fonde artigianato antico e sperimentazione moderna in un caleidoscopio di venature uniche e irripetibili

C’è un modo diverso di guardare il tempo. Un modo in cui ogni istante si colora di sfumature nuove, dove la materia rifrange la luce in modi mai uguali e il quadrante diventa paesaggio, emozione, identità.

Nasce così il Nereide Ti-Damascus, l’ultimo capitolo della collezione Nereide firmata Venezianico, che unisce la tradizione millenaria della damascatura all’arte della sperimentazione sui materiali. Un orologio diver che non si limita a sfidare le profondità dell’oceano, ma anche quelle del design, e in cui ogni quadrante si trasforma in un’opera unica e irripetibile.

Realizzato in un inedito titanio damasco, il quadrante è ottenuto mediante un processo complesso e interamente artigianale, nel quale diverse leghe di titanio vengono fuse, laminate, sovrapposte e piegate secondo una tecnica ispirata alle storiche lavorazioni delle lame damascate.

Dopo la forgiatura, la superficie viene levigata e sottoposta a un trattamento termico controllato, che genera un’ossidazione selettiva, svelando venature multicolori che mutano con la rifrazione della luce.

Il risultato è una texture caleidoscopica, impossibile da replicare e sempre diversa, dove ogni quadrante (0,4 mm di spessore su base ottone) racconta una storia a sé. Nessun esemplare è identico a un altro: in ciascuno, il tempo si rifrange in riflessi inediti, vibranti, poetici. Non un semplice orologio, ma una finestra sul movimento della materia.

Progettato per resistere a pressioni elevate, Nereide Ti-Damascus è impermeabile fino a 200 metri ed è protetto da un vetro zaffiro antiriflesso ad alta resistenza. La lunetta in tungsteno, uno dei materiali più duri conosciuti al mondo, garantisce una robustezza straordinaria contro urti e graffi, mentre il bracciale in acciaio di tipo Sansovino abbina comfort ed eleganza, conferendo all’orologio un carattere al tempo stesso robusto e raffinato.

La cassa da 42 mm in acciaio 316L, materiale resistente alla corrosione e alle condizioni marine, custodisce un movimento automatico Sellita SW200-1, meccanica svizzera rinomata per precisione e affidabilità.

Visibile attraverso l’ampia finestra in vetro zaffiro posta sul fondello, il rotore scheletrato progettato internamente da Venezianico si distingue per le decorazioni con Côtes de Genève radiali, trattato con una finitura IP viola, che crea una continuità cromatica con le sfumature del quadrante, legando armoniosamente fronte e retro dell’orologio.

Realizzato in edizione limitata a 500 pezzi numerati singolarmente, Nereide Ti-Damascus è una creazione che fonde tradizione e innovazione, materia e luce, funzione e poesia. Da Venezianico, ancora una volta, un segnatempo che non si guarda semplicemente per leggere l’ora, ma per lasciarsi sorprendere, a ogni sguardo, da un modo diverso di percepire il tempo.