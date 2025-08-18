Nasce la Cloudy Sunset Collection di KASK


Nasce la Cloudy Sunset Collection di KASK, una serie di colorazioni ispirate alle sfumature crepuscolari di fine giornata, con delicate tinte pastello che si contrappongono a toni più scuri. Protagonisti di questa collezione i caschi che hanno fatto la storia del brand: Elemento, Protone Icon e Utopia Y.

In più di un’occasione l’ispirazione nel design arriva dall’osservazione di fenomeni naturali da cui l’uomo trae spunto per un’idea estrosa, nuova. Ed è così che è nata la Cloudy Sunset Collection di KASK, i cui colori scelti per i caschi più iconici del brand provengono dalle sfumature del cielo durante il tramonto. Delicate tinte pastello che si contrappongono a toni più scuri: dai morbidi giallo, rosa e azzurro ai più intensi viola, marrone e grigio.

«In KASK, lo sguardo è sempre rivolto all’innovazione. Con il lancio della Cloudy Sunset Collection, portiamo una nuova estetica ad alcuni dei nostri caschi più popolari e performanti, ispirandoci ai cieli mozzafiato che si possono ammirare a Bergamo al tramonto. – Ha dichiarato Marco Galli, direttore marketing di KASK Cycling – Queste nuove colorazioni offrono ai ciclisti un modo nuovo e sofisticato di esprimere il proprio stile, beneficiando al contempo delle rinomate prestazioni e della sicurezza di KASK. Siamo entusiasti di presentare questa gamma ampliata di opzioni.».

Protagonisti di questa collezione i caschi di punta del brand che si tingono delle tonalità che caratterizzano le sere dei cieli bergamaschi. Dall’eterno Protone Icon eclettico e versatile, con le varianti Espresso Brown Matt, Flamingo Matt, Powder Blue Matt, Cognac Matt e Celestial Yellow Matt, tutte con finitura opaca, a Elemento, casco che ha saputo alzare l’asticella in termini di sicurezza, aerodinamica e ventilazione, nella colorazione Sporty Grey con una finitura lucida; per finire con Utopia Y, pensato per le competizioni dove l’aerodinamica è fondamentale, nelle tonalità Cognac Matt e Celestial Yellow Matt, con finitura opaca, e nelle colorazioni Grape e Caribe Green, con finitura invece lucida.