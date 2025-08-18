Nasce la Cloudy Sunset Collection di KASK, una serie di colorazioni ispirate alle sfumature crepuscolari di fine giornata, con delicate tinte pastello che si contrappongono a toni più scuri

Nasce la Cloudy Sunset Collection di KASK, una serie di colorazioni ispirate alle sfumature crepuscolari di fine giornata, con delicate tinte pastello che si contrappongono a toni più scuri. Protagonisti di questa collezione i caschi che hanno fatto la storia del brand: Elemento, Protone Icon e Utopia Y.

In più di un’occasione l’ispirazione nel design arriva dall’osservazione di fenomeni naturali da cui l’uomo trae spunto per un’idea estrosa, nuova. Ed è così che è nata la Cloudy Sunset Collection di KASK, i cui colori scelti per i caschi più iconici del brand provengono dalle sfumature del cielo durante il tramonto. Delicate tinte pastello che si contrappongono a toni più scuri: dai morbidi giallo, rosa e azzurro ai più intensi viola, marrone e grigio.

«In KASK, lo sguardo è sempre rivolto all’innovazione. Con il lancio della Cloudy Sunset Collection, portiamo una nuova estetica ad alcuni dei nostri caschi più popolari e performanti, ispirandoci ai cieli mozzafiato che si possono ammirare a Bergamo al tramonto. – Ha dichiarato Marco Galli, direttore marketing di KASK Cycling – Queste nuove colorazioni offrono ai ciclisti un modo nuovo e sofisticato di esprimere il proprio stile, beneficiando al contempo delle rinomate prestazioni e della sicurezza di KASK. Siamo entusiasti di presentare questa gamma ampliata di opzioni.».

Protagonisti di questa collezione i caschi di punta del brand che si tingono delle tonalità che caratterizzano le sere dei cieli bergamaschi. Dall’eterno Protone Icon eclettico e versatile, con le varianti Espresso Brown Matt, Flamingo Matt, Powder Blue Matt, Cognac Matt e Celestial Yellow Matt, tutte con finitura opaca, a Elemento, casco che ha saputo alzare l’asticella in termini di sicurezza, aerodinamica e ventilazione, nella colorazione Sporty Grey con una finitura lucida; per finire con Utopia Y, pensato per le competizioni dove l’aerodinamica è fondamentale, nelle tonalità Cognac Matt e Celestial Yellow Matt, con finitura opaca, e nelle colorazioni Grape e Caribe Green, con finitura invece lucida.