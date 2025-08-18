Meloni a Washington: “Non ci sono soluzioni facili. Italia è al fianco dell’Ucraina”. La presidente del Consiglio è presente al vertice della Coalizione dei volenterosi con il presidente Usa, Donald Trump

“L’unità dell’Occidente dal mio punto di vista è lo strumento che abbiamo per costruire pace e garantire giustizia. Ovviamente l’Italia c’è, come c’è sempre stata in questi tre anni e mezzo: noi siamo al fianco dell’Ucraina“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima del vertice a Washington della Coalizione dei volenterosi con il presidente Usa, Donald Trump e quello ucraino, Volodymyr Zelensky.

“Penso che il lavoro che faremo oggi sarà un lavoro importante- ha sottolineato- Chiaramente non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra, di costruire la pace. Dobbiamo esplorare tutte le soluzioni possibili per garantire pace, per garantire giustizia, per garantire la sicurezza delle nostre nazioni, e l’Italia porta tutto il contributo di idee e di proposte che ha già dimostrato di saper garantire in questi mesi”.

E la premier ha concluso: “Sosteniamo gli sforzi di pace del Presidente degli Stati Uniti, siamo stati chiamati per il nostro contributo di proposte di diplomazia e siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta che è stata italiana, quella di costruire garanzie di sicurezza efficaci ispirate a quello che è l’articolo 5 della Nato”.

