In Sicilia torna subito percorribile il Ponte San Giuliano danneggiato dal maltempo

Per un violento nubifragio c’è stato un distacco del parapetto ma senza alcun danno ai piloni e alla stabilità del Ponte San Giuliano: Anas fa sapere che è già stato riaperto

In anticipo di un’ora rispetto al tempo prefissato, Anas ha riaperto al traffico il ponte San Giuliano lungo la strada statale 116 in località Randazzo (CT). Gli interventi consistono nell’installazione di barriere in cemento (new jersey) provvisorie, in modo da consentire l’immediata riapertura al traffico in sicurezza.

Al contempo Anas ha affidato lavori di manutenzione programmata che inizieranno giovedì e che prevedono il ripristino completo dei parapetti divelti e la regimentazione delle acque da monte che sono la causa della caduta dei parapetti. I lavori avranno una durata di sei mesi.

“In merito a quanto apparso su alcuni organi d’informazione che parlano di ‘crollo’ del Ponte San Giuliano lungo la strada statale 116 ‘Randazzo-Capo d’Orlando’, a Randazzo (Catania), Anas precisa che sul ponte danneggiato lo scorso sabato 16 agosto da un violento nubifragio c’è stato un distacco del parapetto ma senza alcun danno ai piloni e alla stabilità del viadotto. Anas peraltro ha provveduto a chiudere il ponte al transito veicolare pochi minuti dopo l’evento”. Lo si legge in una nota nella quale Anas spiega: “Il ponte è integro, la struttura sicura e transitabile“.

Ieri sui social circolava il video del crollo del parapetto con commenti molto critici.

Anas sottolinea che “le ispezioni tecniche periodiche effettuate sul ponte ne hanno confermato la sicurezza e infatti – si legge – è stato possibile riaprirlo al traffico veicolare subito dopo l’installazione di barriere in cemento provvisorie, con senso unico alternato, oggi alle ore 15″. Al contempo Anas ha affidato lavori di manutenzione programmata che inizieranno giovedì e che prevedono il ripristino completo dei parapetti divelti e la regimentazione delle acque da monte “che sono la causa della caduta dei parapetti”. I lavori avranno una durata di sei mesi.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)