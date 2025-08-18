In replica stasera su Rai 1 “La bambina che non voleva cantare”

Liberamente ispirato a “Il mio cuore umano” di Nada Malanima, stasera su Rai 1 in replica “La bambina che non voleva cantare”: la trama

Lunedì 18 agosto 2025 alle 21:20 su Rai 1 in onda in replica “La bambina che non voleva cantare”, liberamente ispirato a “Il mio cuore umano” di Nada Malanima.

Nella campagna toscana dei primi anni Sessanta vive la piccola Nada. Il suo universo è composto da nonna Mora, dalla sorella Miria, dal babbo Gino e dalla mamma Viviana, preda di una forte depressione che la tiene lontana dalla figlia e dal mondo. Quando suor Margherita scopre il talento della piccola per il canto, il cuore fragile della bambina si convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far guarire la mamma. E così la piccola Nada, piano piano, comincia a mostrare al mondo il suo grande talento.