In prima visione su Rai 2 gli episodi 16, 17 e 18 di Elsbeth 2: la trama

Lunedì 18 agosto su Rai 2, in prima serata (21:05), continua in prima visione assoluta la seconda stagione “Elsbeth”, la serie americana spin-off: la trama degli episodi di oggi

Lunedì 18 agosto su Rai 2, in prima serata (21:05), continua in prima visione assoluta la seconda stagione “Elsbeth”, la serie americana spin-off dei legal drama “The good wife” e “The good fight”. Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tascioni che mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York a incastrare pericolosi criminali. Lo fa con il suo speciale tocco a metà strada tra ironia e spregiudicatezza, collaborando con l’esperto e carismatico capitano C.W. Wagner e con Kaya Blanke, un’agente stoica, trascurata dai suoi superiori.

Nell’episodio 16 “Meno è meglio”, dopo la morte sospetta di un uomo, in una vasca idromassaggio, Elsbeth consulta sua moglie, Freya, una guru del decluttering la cui filosofia del “meno è meglio” e la cui personalità autoritaria sembrano in contrasto con la sua relazione “a tre”.

Nell’episodio 17 “Non è lì dentro”, Elsbeth visita la storica e prestigiosa agenzia di pompe funebri di proprietà di Arthur Greene Jr. quando il nipote cospiratore scompare. Nel frattempo, continua ad adattarsi al nuovo ruolo di Kaya e lavora al caso con un nuovo assunto chiacchierone.

Nell’episodio 18 “So cosa hai fatto”, Resa dei conti fra Elsbeth e il giudice Crawford. Il candidato alla Corte Federale sta intralciando le indagini del distretto capitanato da Wagner, rendendo la vita difficile a tutte le persone a cui lei vuole bene.