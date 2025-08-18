Il western “Fango, sudore e polvere da sparo” oggi su Rai Movie: la trama

Serata western su Rai Movie: in onda il film “Fango, sudore e polvere da sparo” con Gary Grimes, Billy Green Bush, Luke Askew, Bo Hopkins, Geoffrey Lewis: la trama

Ben Mockridge, un giovane ragazzo desideroso di avventura e alla ricerca di identità, si unisce a una mandria di cowboy guidati dall’esperto Frank Culpepper. Mentre attraversano il selvaggio West per condurre il bestiame al mercato, Ben affronta le dure realtà della vita del cowboy, tra scontri con banditi, difficoltà ambientali e rivalità interne al gruppo. Durante il viaggio, cresce e si forma, imparando lezioni cruciali di sopravvivenza e cameratismo, e deve fare i conti con la violenza e le decisioni difficili che caratterizzano questa impresa.

E’ la trama del film “Fango, sudore e polvere da sparo” in onda lunedì 18 agosto 2025 alle 21:20 su Rai Movie. Nel cast: Gary Grimes, Billy Green Bush, Luke Askew, Bo Hopkins, Geoffrey Lewis.