“Il gattopardo” di Luchino Visconti stasera su Rai 3: la trama

La trama del film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti con Burt Lancaster, Alain Delon, Paolo Stoppa e Claudia Cardinale in onda lunedì 18 agosto 2025 alle 21:30 su Rai 3

Nel 1860, in Sicilia, Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, osserva con preoccupazione i cambiamenti politici e sociali che minacciano il suo stile di vita aristocratico. Mentre le truppe di Garibaldi avanzano per unificare l’Italia, il principe cerca di mantenere il controllo della sua famiglia e delle sue terre. Suo nipote, Tancredi, si unisce ai ribelli, portando ulteriore tensione nella famiglia. Nel frattempo, Don Calogero Sedara, un ex contadino diventato ricco, emerge come una nuova forza sociale. La storia segue le dinamiche tra questi personaggi e le loro lotte interne mentre affrontano un mondo in trasformazione.

