Finale a Cincinnati, Sinner si ritira: “Mi sento troppo male”

A Cincinnati, Sinner si ritira: “Mi sento troppo male”. Vince Alcaraz che sulla telecamera lascia un messaggio per il suo amico/rivale: “Sorry Jannick”

“Mi spiace, non ce la faccio, mi sento troppo male, non posso muovermi“. Jannick Sinner lascia così la finale del Masters 1000 di Cincinnati dopo soli ventitré minuti di partita in cui era irriconoscibile, in enorme difficoltà, e andando sotto 5-0. Dopo aver sbagliato un colpo di rovescio nel corso del secondo game si era toccato il costato e molti avevano già ipotizzato che qualcosa non andava nel verso giusto. Poi la confessione al fisioterapista e il ritiro dal torneo.

Il vincitore della competizione è, quindi, Carlos Alcaraz che al momento della conferma della vittoria ha scritto sulla telecamera una dedica per il suo rivale e numero 1 al mondo: “Sorry Jannick”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)