FIFA sceglie Signify come fornitore preferenziale per illuminare gli stadi

L’illuminazione sportiva connessa di Signify soddisfa i più elevati standard di qualità FIFA. Questo riconoscimento conferma l’azienda come leader di settore

Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell’illuminazione, è stata selezionata come fornitore preferenziale per i proiettori dal massimo organismo mondiale del calcio, la FIFA. Un riconoscimento che attesta quanto i proiettori di Signify soddisfino i più alti standard di qualità FIFA e quanto l’azienda sia ormai considerata un fornitore affidabile e raccomandato nel settore calcistico.

In qualità di fornitore consigliato da FIFA per i proiettori (FPP), Signify rispetta rigorosi requisiti di prestazione relativi ai prodotti, alla produzione e all’infrastruttura di sistema. Inoltre, l’azienda collaborerà con il FIFA Quality Programme per promuovere la ricerca e lo sviluppo nell’illuminazione sportiva, contribuendo all’evoluzione degli standard tecnici per il futuro.

I proiettori per stadi di Signify hanno rivoluzionato l’esperienza durante le giornate di gara. Un’illuminazione conforme agli standard globali di eccellenza garantisce un’esperienza ottimale per giocatori, spettatori e milioni di telespettatori. Inoltre, contribuisce in modo decisivo al funzionamento di tecnologie basate sull’ottica, come il VAR (Video Assistant Referee), la tecnologia della linea di porta e i sistemi di tracciamento ottico.

L’illuminazione per impianti sportivi di Signify offre inoltre opportunità per ulteriori momenti di intrattenimento durante i grandi eventi, ad esempio attraverso spettacoli di luce personalizzati per coinvolgere i tifosi prima, durante e dopo le partite.

Gli stadi che collaborano con Signify nell’ambito dello status di fornitore preferenziale di FIFA possono avvalersi di un’ampia gamma di tecnologie, tra cui:

Arenavision LED gen3.5 : un’innovativa illuminazione LED per il campo che offre una qualità luminosa eccezionale, un’efficace gestione termica, una lunga durata e la compatibilità con applicazioni di controllo come il sistema di gestione dell’illuminazione Signify Interact Sports Professional, che consente la gestione e la programmazione da remoto delle luci. Il sistema è inoltre conforme agli standard internazionali di teletrasmissione per qualsiasi sport.

: un’innovativa illuminazione LED per il campo che offre una qualità luminosa eccezionale, un’efficace gestione termica, una lunga durata e la compatibilità con applicazioni di controllo come il sistema di gestione dell’illuminazione Signify Interact Sports Professional, che consente la gestione e la programmazione da remoto delle luci. Il sistema è inoltre conforme agli standard internazionali di teletrasmissione per qualsiasi sport. Sistema di illuminazione per proiettori OptiVision LED gen3.5: una soluzione completa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di qualsiasi disciplina sportiva, dai contesti ricreativi più semplici a quelli agonistici più complessi. Il sistema garantisce prestazioni ai massimi livelli, offrendo una qualità luminosa e un’uniformità eccezionali, nonché elevati standard di sicurezza e comfort visivo. Grazie a una vasta gamma di ottiche, l’illuminazione assicura una distribuzione precisa della luce con dispersioni minime e, se integrata con sistemi di controllo avanzati, consente di ottenere risparmi energetici fino al 65%.

Ogni sistema di illuminazione può essere gestito da remoto in tutta la struttura, includendo il campo, la facciata dello stadio e le aree di accoglienza, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa.

I proiettori di Signify sono attualmente utilizzati in stadi di eccellenza globale in tutto il mondo, tra cui lo Stadio Feijenoord di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove un nuovo sistema Arenavision ha migliorato l’esperienza di gara per tutti e garantisce un risparmio energetico del 63% rispetto ai sistemi precedenti.[1]

Niels Geven, International Director of Sports and Arenas di Signify, ha dichiarato: “Questo riconoscimento da parte della FIFA, responsabile di alcuni degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti al mondo, rappresenta una tappa importante per Signify e riflette la nostra leadership nell’illuminazione sportiva. Un’illuminazione di alta qualità è fondamentale nello sport moderno, in particolare nel calcio di alto livello. È essenziale per la performance degli atleti, per la direzione di gara e per la teletrasmissione, oltre a rappresentare una componente imprescindibile dell’esperienza dei tifosi durante le giornate di partita.”

L’azienda vanta oltre 60 anni di esperienza nel campo dell’illuminazione sportiva con applicazioni adatte a diversi sport come calcio, hockey, basket, cricket e tennis. Leader mondiale nell’illuminazione, è inoltre partner ufficiale per l’illuminazione del team Mercedes-AMG PETRONAS di Formula 1.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.signify.com/it-it.

[1] I requisiti energetici precedenti di Feyenoord, prima dell’installazione di Arenavision, erano di 748 kW; ora, con Arenavision, sono pari a 274 kW.

Signify

Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell’illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,1 miliardi di euro nel 2024, circa 29.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per otto anni consecutivi e ha ottenuto la medaglia platino di EcoVadis per cinque anni consecutivi posizionandosi all’interno del miglior 1% delle aziende valutate. Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.