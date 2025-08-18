“Dame Un Grrr”: al via il tour di Fantomel e Kate Linn, i creatori del tormentone dell’estate 2025

«Dame Un Grrr» di Fantomel e Kate Linn, il brano che ha conquistato il pianeta nell’estate 2025, un vero tormentone a livello internazionale, si trasforma in uno spettacolo live di grande impatto

«Dame Un Grrr», il brano che ha conquistato il pianeta nell’estate 2025, un vero tormentone a livello internazionale, si trasforma in uno spettacolo live di grande impatto.

Fantomel e Kate Linn danno il via al tour con il supporto di Kontakt Agency (che ne cura il booking per l’Italia) e consacra la canzone come fenomeno europeo, in collaborazione con Creator Records, label ufficiale dell’artista, e MarcWin Music, agenzia globale di booking con sede a New York.

Con ben 100 miliardi di visualizzazioni complessive su TikTok, Instagram e Shorts ed oltre 100 milioni di stream su Spotify e YouTube, questa canzone è senza dubbio l’inno dell’estate 2025. In Italia, come a livello internazionale «Dame Un Grrr» è un fenomeno non solo musicale: dai giovani nei club, alle famiglie nelle piazze fino a popstar come Madonna, pochi hanno resistito alla tentazione di creare un ballo o un video con la colonna sonora di «Dame Un Grrr», la canzone più spensierata di questa calda estate. Ovviamente non mancano i remix delle superstar: da quello in cui Jason Derulo canta insieme a Kate Linn, fino alla versione di Hugel, DJ di punta attivo in tutto il mondo, e molti altri.

La storia di «Dame un grr»

«Dame un grr», chiede Kate Linn. «Un qué?» risponde Fantomel, che non capisce. Allora la dolce Kate Linn ripete: «Un grr!», un ringhio felino non troppo cattivo, ovviamente. Il dialogo continua, finché Kate Linn non si arrende… e punta sul ritmo: „dame un tu ta ta tu tu ta tu tu cu tu”. Ed è proprio lì che inizia il ballo. Quello che avete appena letto – e che sicuramente avete già ballato – è il testo di „Dame Un Grrr”, il tormentone estivo firmato Fantomel e Kate Linn Official.

A metà agosto 2025, finalmente, dopo una lunga attesa trascorsa a preparare il loro show e tanta nuova musica, Fantomel – sempre misterioso e mascherato da fantasma – e Kate Linn – attrice e autrice – partono in tour, con una serie di concerti nei più importanti club e festival europei. Il booking per l’Italia di Fantomel e Kate Linn è, come dicevamo, gestito da Kontakt Agency, l’agenzia di Francesco Andrisani, una realtà con decenni di autentica esperienza internazionale.

Il successo di “Dame Un Grrr” è stato immediato. Trascinato da TikTok e Instagram, dove milioni di utenti hanno iniziato a utilizzare il brano per coreografie, meme e challenge, in poche settimane ha generato miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo, spopolando inizialmente in Asia e Sud America. Dal calcio agli influencer, fino agli animali domestici protagonisti di video virali, la canzone ha superato ogni confine trasformandosi nell’hit divertente che è oggi.

Dietro questo fenomeno – perché “Dame Un Grrr” è senza dubbio un vero fenomeno – ci sono due personalità molto diverse, ma perfettamente complementari. Kate Linn, all’anagrafe Cătălina Ioana Oțeleanu, classe 1997, è una delle voci pop più interessanti emerse dalla Romania negli ultimi anni. Fantomel è invece un produttore avvolto nel mistero, noto per la maschera che indossa e per un sound che fonde elettronica, pop e latin. Dopo un percorso come produttore dietro le quinte, ha deciso di uscire “allo scoperto” con questo progetto. Il videoclip ufficiale di “Dame Un Grrr”, uscito a inizio luglio, ha consolidato l’impatto del brano grazie a immagini colorate e suggestive, che esaltano l’energia e l’ironia del progetto.

Fantomel x Kate Linn Official – Dame Un Grrr su YouTube