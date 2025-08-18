Balearia costruirà due traghetti Ro-Pax 100% elettrici

La compagnia di navigazione spagnola Balearia gestirà due nuovi traghetti veloci ro-pax 100% elettrici e a zero emissioni, ESPAÑA 2030 e MAROC 2030

La compagnia di navigazione spagnola Balearia gestirà due nuovi traghetti veloci ro-pax 100% elettrici e a zero emissioni, ESPAÑA 2030 e MAROC 2030, progettati da Incat Crowther e che saranno costruiti da Astilleros Armon nel suo cantiere navale di Gijón.

I traghetti serviranno la rotta tra Tarifa in Spagna e Tangeri in Marocco, dando vita a quello che la compagnia definisce il primo “corridoio verde” tra Europa e Africa.

Lo sviluppo segue la gara d’appalto vinta da Balearia con l’Autorità portuale della baia di Algeciras e comprende investimenti in infrastrutture di ricarica a terra in entrambi i porti.

Si prevede che le navi entreranno in servizio nel 2027 e saranno dotate di sistemi di propulsione elettrica alimentati da batterie con una capacità totale di 11.500 kWh, consentendo traversate a zero emissioni.

Ogni traghetto avrà una capacità di energia elettrica di 16 MW tramite quattro unità di propulsione e potrà trasportare fino a 804 passeggeri e 225 veicoli a velocità fino a 26 nodi.

La ricarica verrà completata in circa 40 minuti tramite due bracci robotici autonomi in ogni porto, utilizzando una connessione OPS (Onshore Power System).

Due rampe di poppa ad alta capacità faciliteranno le operazioni portuali. Ogni nave sarà inoltre dotata di quattro generatori diesel di riserva, per un totale di 11.200 kW.