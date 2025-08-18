Aperte le vendite per Cavallino Classic Palm Beach 2026: 35 Years of Love for Ferrari

Le vendite dei biglietti per la 35a edizione di Cavallino Classic Palm Beach sono ufficialmente aperte. L’evento si terrà dal 13 al 15 febbraio 2026

Cavallino Inc. è lieta di annunciare che le vendite dei biglietti per la 35a edizione di Cavallino Classic Palm Beach sono ufficialmente aperte.

L’evento si terrà dal 13 al 15 febbraio 2026.

Da 35 anni, Cavallino Classic rappresenta il punto di riferimento mondiale per appassionati, collezionisti e intenditori Ferrari. Nel 2026, l’evento si apre ad un nuovo entusiasmante capitolo, continuando al tempo stesso a rendere omaggio alla propria prestigiosa eredità.

Un Nuovo Capitolo: The Boca Raton

Grazie alla continua crescita dell’evento e al successo della sua 34a edizione, Cavallino Classic si svolgerà presso il The Boca Raton, uno dei resort di lusso e club privati più iconici d’America. L’architettura senza tempo della location e la recente trasformazione offrono lo scenario ideale per elevare ulteriormente l’esperienza Cavallino.

Una Nuova Data, lo Stesso Format Leggendario

Per evitare la sovrapposizione con la 24 Ore di Daytona, Cavallino Classic si sposta alle date del 13–15 febbraio 2026. Rimane invariata la sua formula vincente: il Tour d’Eleganza che si conclude con il Party Under the Stars, il Concorso d’Eleganza del sabato con la celebre Cavallino Night, e Classic & Sports Sunday , come da tradizione a Mar-a-Lago.

Un’esperienza Ferrari Senza Paragoni

Cavallino Classic Palm Beach è molto più di un concorso. È una celebrazione della passione, della tradizione e della bellezza. Dalle eccezionali Ferrari in esposizione—sia stradali che da competizione— fino all’ospitalità impeccabile, alle location d’eccellenza e alla memorabile convivialità, lo spirito Cavallino continua a brillare.

Una Collaborazione Storica: Cavallino Auction by RM Sotheby’s

Il 2026 è segnato anche un’altra pietra miliare: per la prima volta, RM Sotheby’s ospiterà un’asta durante Cavallino Classic Palm Beach. Questa straordinaria novità nasce dalla lunga collaborazione tra RM Sotheby’s e Canossa Events, recentemente rinnovata per altri tre anni e ampliata a tutte le attività legate a Concorsi, rally e motorsport.

Con decenni di esperienza e una reputazione globale per le sue vendite Ferrari da record, RM Sotheby’s porta prestigio e visibilità senza pari con questa nuova iniziativa. La Cavallino Auction by RM Sotheby’s presenterà una selezione curata di Ferrari storiche e di pregio, offrendo un’opportunità imperdibile per collezionisti e appassionati di acquisire vetture davvero eccezionali in un contesto perfettamente in linea con il marchio Ferrari.

L’evento offrirà:

• Una nuova e scenografica ambientazione sulla splendida 18a buca del The Boca Raton

• Un fine settimana all’insegna dell’eleganza, dell’eccellenza e della passione, nello stile autentico

Cavallino

• La prima Cavallino Auction by RM Sotheby’s durante la Cavallino Night

I biglietti sono ora disponibili, come la possibilità di proporre un’auto per il Concorso 2026.