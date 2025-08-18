American Airlines lancia il collegamento da Milano per Miami


American Airlines continua la sua espansione in Italia, lanciando nella prossima stagione estiva il suo terzo volo giornaliero per Milano Malpensa con un collegamento da Miami a partire da marzo 2026

Con il continuo aumento dei viaggi tra il Nord America e l’Europa durante l’estate, l’introduzione del volo di American Airlines da Miami (MIA) a Milano (MXP) segna il terzo hub della compagnia aerea con servizio diretto verso la capitale mondiale della moda, affiancandosi al collegamento già esistente con New York (JFK) e al servizio recentemente avviato da Philadelphia (PHL).

«Dopo il recente lancio della rotta da Philadelphia a Milano, siamo entusiasti di collegare Milano con il nostro dinamico hub di Miami», ha dichiarato José A. Freig , Vice President International and Inflight Dining Operations . «L’estate 2025 ha registrato un numero record di voli verso l’Italia dagli Stati Uniti, con i nostri passeggeri alla ricerca di destinazioni ricche di storia, cultura, gastronomia, vini e paesaggi suggestivi. Siamo felici di espandere ulteriormente la nostra presenza in Italia. Siamo orgogliosi che l’Italia sia diventata la nostra seconda destinazione europea per numero di voli e non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori a bordo del nostro nuovo servizio il prossimo anno.»