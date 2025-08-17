Thyssenkrupp AG approva lo scorporo della sua attività marittima

L’Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti di Thyssenkrupp AG, tenutasi di recente, ha approvato lo scorporo della divisione Marine di TKMS

L’Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti di Thyssenkrupp AG, tenutasi l’8 agosto scorso, ha approvato lo scorporo della divisione Marine di TKMS. Thyssenkrupp afferma che questa decisione getta le basi per un nuovo fornitore di sistemi quotato in borsa nel mercato della difesa marittima. Nell’ambito dell’operazione, il 49% delle azioni della nuova TKMS AG & Co. KGaA sarà trasferito direttamente agli azionisti. Thyssenkrupp AG manterrà una quota di maggioranza del 51%, garantendo così la guida strategica e la stabilità di TKMS. Questo modello combina i vantaggi di uno sviluppo indipendente con quelli di un solido azionista di riferimento.

Un elemento centrale della nuova struttura è l’accesso diretto di TKMS al mercato dei capitali. Ciò consentirà a TKMS di finanziare autonomamente la crescita, sviluppare nuove tecnologie e perseguire partnership o acquisizioni mirate.

Per i circa 8.300 dipendenti di TKMS, l’indipendenza offre ulteriore stabilità e prospettive di crescita. L’espansione del settore della difesa marittima e la domanda di soluzioni di sistema complesse dovrebbero rafforzare e garantire posti di lavoro in Germania nel lungo termine.

TKMS gode di un’eccellente posizione economica e dispone di solide basi per uno sviluppo indipendente. Il portafoglio ordini è cresciuto significativamente negli ultimi anni e attualmente supera i 18 miliardi di euro. Tra i recenti importanti ordini figurano diversi progetti sottomarini per marine militari europee e internazionali, nonché la costruzione della nave da ricerca Polarstern II. Investimenti mirati, ottimizzazione strutturale e integrazione di competenze tecnologiche chiave, ad esempio attraverso l’acquisizione di Atlas Elektronik, hanno migliorato le prestazioni operative. I tempi di consegna dei progetti sono stati ridotti, i margini migliorati e le prestazioni complessive aumentate.