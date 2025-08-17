Tennis, a Cincinnati sarà di nuovo sfida in finale tra Sinner e Alcaraz

A Cincinnati, sarà di nuovo Sinner-Alcaraz: dove vedere la finale in tv. Il numero 1 e il numero 2 del ranking ATP di tennis giocheranno lunedì 18 agosto

Roma, Parigi, Londra e adesso Cincinnati. Sarà di nuovo Sinner contro Alcaraz che questa volta si contenderanno il titolo dell’edizione 2025 del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 e il numero 2 del ranking ATP di tennis giocheranno lunedì 18 agosto sul Centrale alle 21 ora italiana (ore 15 in Ohio).

La vittoria sul francese Térence Atmane in semifinale per 2-0 (7-64, 6-2) ha permesso a Jannik Sinner di accedere alla finale del Cincinnati Open 2025 e provare a difendere il titolo contro Carlos Alcaraz che ha battuto Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 6-3.

Lo spagnolo è avanti nelle sfide con l’italiano, ma Sinner ha vinto l’ultimo incrocio nella finale di Wimbledon lo scorso luglio. “Non vedo l’ora di giocare di nuovo contro Jannik– ha detto Alcaraz- Quando giochiamo, alziamo entrambi il livello al massimo e offriamo uno spettacolo di tennis davvero bello. Sono pronto a rivedere ciò che non ha funzionato nell’ultima partita e a cercare di fare meglio lunedì”. “Sono contento di essere di nuovo in finale, vediamo come andrà“, ha detto Sinner.

Il match sarà trasmesso in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

