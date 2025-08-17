Su Rai 1 in replica Imma Tataranni con “La donna che perse la testa”: la trama

Stasera su Rai 1 l’ottavo episodio della seconda stagione della fiction Imma Tataranni intitolato “La donna che perse la testa”: la trama

Domenica 17 agosto 2025 alle 21:20 su Rai 1 in onda in replica l’ottava puntata della seconda stagione della fiction “Imma Tataranni”.

La baronessa Giuseppina Antonini De Raho viene ritrovata morta sul vialetto che conduce alla sua villa. Era in moto e la sua testa è staccata dal corpo, come se fosse stata decapitata. Imma cerca di raccapezzarsi in questo omicidio dalle modalità singolari.