Stasera su Rai Storia per Binario cinema “Red Joan”: la trama del film

Un film tratto da una storia vera: è “Red Joan”, diretto da Trevor Nunn, in onda domenica 17 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”. Il film racconta la vicenda dell’inglese Joan Stanley, una casalinga anziana che conduce una vita tranquilla e umile che, nei primi anni del terzo millennio, viene improvvisamente arrestata con l’accusa di essere stata una spia al servizio del comunismo negli anni del college, tra la fine degli anni Trenta e l’inizio dei Quaranta.

Nei panni di Joan, Sophie Cookson e Judi Dench. Il film è tratto dal romanzo “La ragazza del Kgb” di Jennie Rooney, ispirato alle controverse vicende della vita di Melita Norwood, la spia britannica più longeva del Kgb. Nel cast anche Stephen Campbell Moore, Tom Hughes, Ben Miles.