Sean Penn è “The Gunman” oggi su Rai Movie: la trama del film

Oggi su Rai Movie “The Gunman” con Sean Penn, Idris Elba, Javier Bardem, Ray Winstone, Jasmine Trinca, Mark Rylance, Peter Franze’n, Mark Schardan: la trama
Jim Terrier è un ex operativo delle forze speciali trasformato in sicario per un’organizzazione internazionale. Dopo aver eseguito un assassinio politico in Congo, lascia il mondo oscuro delle operazioni clandestine per dedicarsi all’umanitarismo nello stesso paese. Anni più tardi, il suo passato torna a perseguitarlo quando diventa il bersaglio di un gruppo di sicari.
Costretto a fuggire in Europa, Jim inizia una disperata ricerca tra i suoi ex colleghi per scoprire chi vuole la sua morte. Nel tentativo di trovare risposte, si confronta con le pesanti conseguenze delle sue azioni passate, mentre cerca di proteggere se stesso e le persone che ama. Lungo il percorso, verità sepolte vengono alla luce, costringendolo a fare i conti con il peso delle sue scelte.
E’ la trama del film “The Gunman” che Rai Movie propone domenica 17 agosto 2025 alle 21:20 su Rai Movie. Nel cast: Sean Penn, Idris Elba, Javier Bardem, Ray Winstone, Jasmine Trinca, Mark Rylance, Peter Franze’n, Mark Schardan, Rachel Lascar, Xavier Capdet.