L’oroscopo di oggi, domenica 17 agosto 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, domenica 17 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Giornata confusa, nervosa. Attenzione a non metterti nei guai con due storie, specie se una appaga la mente e l’altra il fisico; carte da mettere a posto.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Attenzione al nervosismo, qualche problema può nascere dalla tua voglia di fare polemica, serata pungente in coppia. E’ possibile una discussione con dei colleghi.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
In discussione certe scelte di lavoro o personali. L’amore viene in secondo piano perché devi prima risolvere altri problemi.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Troppe cose da risolvere sul piano professionale. Questioni legali da mettere in ordine, contatti con esperti, notaio…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Bene i viaggi, guarda al futuro con intraprendenza e risolverai un problema a breve. La tua intraprendenza è finalmente premiata, anche se comunque senti di essere sottovalutato. Pensieri in amore, il cuore è indeciso.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Il lato soldi è da curare e il lavoro potrebbe creare qualche disagio. In amore forse sei proprio tu a non volerti troppo attaccare: prova a pensarci su!
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Atmosfera tranquilla al mattino. Sono giornate in cui devi fare delle scelte importanti, o sei chiamato a fare troppo, e questo può comportare parecchio stress. Recupero in giornata.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Non rimandare un incontro d’amore, ma attenzione a quello che dici. La realtà è che sei molto stanco e che stai facendo troppe cose assieme.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Cerca di non stancarti troppo, ti risvegli piuttosto intollerante. Devi fare bene i tuoi conti, dubbi per il rinnovo di un contratto…
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Per chi ha avuto problemi in amore è necessario cercare di fare buon viso a cattivo gioco, devi chiudere con il passato e ricominciare in un altro luogo, magari con un’altra persona.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Sei stato preoccupato per il tuo lavoro o la famiglia, eppure proprio grazie a queste esperienze avrai modo di fare tantissimo, in corso cambiamenti di vita importanti.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Qualcosa non va in coppia soprattutto se uno dei due ha avuto di recente una crisi nel lavoro o qualche piccola problematica da sopportare, molta prudenza.