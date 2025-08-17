L’oroscopo di oggi, domenica 17 agosto 2025: le previsioni delle stelle


Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

oroscopo

L’oroscopo di oggi, domenica 17 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata confusa, nervosa. Attenzione a non metterti nei guai con due storie, specie se una appaga la mente e l’altra il fisico; carte da mettere a posto.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Attenzione al nervosismo, qualche problema può nascere dalla tua voglia di fare polemica, serata pungente in coppia. E’ possibile una discussione con dei colleghi.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

In discussione certe scelte di lavoro o personali. L’amore viene in secondo piano perché devi prima risolvere altri problemi.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Troppe cose da risolvere sul piano professionale. Questioni legali da mettere in ordine, contatti con esperti, notaio…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Bene i viaggi, guarda al futuro con intraprendenza e risolverai un problema a breve. La tua intraprendenza è finalmente premiata, anche se comunque senti di essere sottovalutato. Pensieri in amore, il cuore è indeciso.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Il lato soldi è da curare e il lavoro potrebbe creare qualche disagio. In amore forse sei proprio tu a non volerti troppo attaccare: prova a pensarci su!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Atmosfera tranquilla al mattino. Sono giornate in cui devi fare delle scelte importanti, o sei chiamato a fare troppo, e questo può comportare parecchio stress. Recupero in giornata.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Non rimandare un incontro d’amore, ma attenzione a quello che dici. La realtà è che sei molto stanco e che stai facendo troppe cose assieme.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Cerca di non stancarti troppo, ti risvegli piuttosto intollerante. Devi fare bene i tuoi conti, dubbi per il rinnovo di un contratto…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Per chi ha avuto problemi in amore è necessario cercare di fare buon viso a cattivo gioco, devi chiudere con il passato e ricominciare in un altro luogo, magari con un’altra persona.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sei stato preoccupato per il tuo lavoro o la famiglia, eppure proprio grazie a queste esperienze avrai modo di fare tantissimo, in corso cambiamenti di vita importanti.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Qualcosa non va in coppia soprattutto se uno dei due ha avuto di recente una crisi nel lavoro o qualche piccola problematica da sopportare, molta prudenza.