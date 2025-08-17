Il finale di “Trauma” stasera su Rai 4: le anticipazioni

Si conclude su Rai 4 con gli episodi 5 e 6 la serie “Trauma” (2019), un’avventura ricca di tensione e di mistero che sarà programmata alle 21.20

Domenica 17 agosto 2025 alle 21:20 Rai 4 propone gli episodi 5 e 6 della serie “Trauma” (2019), un’avventura ricca di tensione e di mistero che sarà programmata alle 21.20.

Nell’episodio 5, Adam scopre qualcosa di sconvolgente legato al suo passato. Qualcosa che il trauma ha riportato a galla, ma in modo confuso, tanto da convincerlo di essere lui l’assassino. Chloe, ricevuta la sua lettera, va a parlargli per cercare di convincerlo che non può essere lui il serial killer. Adam va a parlare con lo psichiatra, Billon, che gli conferma alcuni sospetti, cioè che lui stesso gli aveva chiesto di modificare il suo profilo dell’assassino.

Nell’episodio 6, Adam viene fermato perché la polizia, che stava indagando sul caso, è convinta che lui sia coinvolto direttamente nell’uccisione delle giovani ragazze. Adam cerca di difendersi dalle accuse e identifica in Lucia, la ragazza che si trovava misteriosamente segregata nel suo appartamento, la responsabile di tutti gli omicidi. Il movente che ha spinto Lucia ad uccidere le altre ragazze è da ricercare nel passato di Adam, a quando il poliziotto era poco più che un bambino.

“Trauma” è una miniserie di produzione francese ideata da Henri Debeurme (“Missions”, “Marianne”) e Aurélien Molas (“La Révolution”, “Inexorable”), interamente diretta dal talentuoso Fred Grivois (“La resistenza dell’aria”). È un thriller strutturato come un originale giallo, in cui ogni certezza è continuamente messa in discussione e i dubbi che s’insinuano nella mente del protagonista rappresentano il fulcro della narrazione. Nel ruolo principale troviamo Guillaume Labbé, visto nel polar “French Connection” e nella serie fantascientifica “Universi paralleli”.