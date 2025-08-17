Dopo giorni di fuoco addio al caldo africano: ecco da quando regione per regione

Stop al caldo africano: tra mercoledì e giovedì si assisterà a un deciso calo termico, anche di 8-10 gradi, particolarmente percepito a causa delle elevate temperature dei giorni precedenti

“Sembra giunto il momento di dire addio al grande caldo africano, nei prossimi giorni le temperature subiranno un evidente crollo su molte regioni del nostro Paese”. A dirlo sono gli esperti de ilmeteo.it che aggiungono: “La causa del cambiamento va cercata nell’abbassamento del flusso instabile atlantico che nei prossimi giorni tornerà ad alzare la testa portando con sé aria decisamente più fresca rispetto a quella africana che ha dominato la scena”.

Tra lunedì e martedì “i termometri scenderanno in maniera graduale. Poi, tra mercoledì e giovedì, si aprirà un vero e proprio spartiacque: il flusso atlantico riuscirà a spingersi con maggiore decisione verso il Mediterraneo, spingendo verso sud la bolla di aria calda che da giorni staziona sull’Italia. Al suo posto arriverà una perturbazione atlantica ricca di piogge e temporali che, oltre a movimentare il cielo, trascinerà le temperature verso il basso in modo più marcato. Nord e Centro saranno i primi a beneficiare di questo ‘crollo termico’, con valori che torneranno su livelli decisamente più sopportabili”. Sul Nord-Ovest, dicono, “ci aspettiamo temporali violenti, anche a carattere stazionario sulla Liguria, con grandinate e colpi di vento.

Entro giovedì poi verrà interessato tutto il resto del Nord e buona parte del Centro, con Toscana e Lazio in primis. Resterà leggermente più ai margini il Sud Italia dove non si prevedono fenomeni particolarmente intensi e diffusi, ma soltanto locale instabilità.

Annesso a questo peggioramento meteo ci sarà un deciso calo termico, anche di 8-10°C, particolarmente percepito a causa delle elevate temperature dei giorni precedenti”.

E al Sud? “Inizialmente resterà meno coinvolto: qui il sole e il caldo manterranno ancora a lungo un sapore estivo. Tuttavia- concludono i meteorologi- da venerdì anche le regioni meridionali dovranno mettere in conto un piccolo calo, con l’afa che lascerà gradualmente spazio a condizioni più gradevoli, anche se non mancheranno giornate calde e luminose”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)