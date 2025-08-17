Dolore neuropatico: stop alle limitazioni per duloxetina, gabapentin e pregabalin

Dolore neuropatico, abrogata la Nota 4: decadono le limitazioni in vigore per duloxetina, gabapentin e pregabalin

La Determina n. 1011/2025 dispone la cancellazione della Nota AIFA n. 4, che disciplinava la prescrizione dei medicinali contenenti duloxetina, gabapentin e pregabalin, utilizzati per curare il dolore neuropatico. Con tale provvedimento, questi farmaci restano classificati in fascia A, quindi completamente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, ma non saranno più soggetti alle restrizioni prescrittive precedenti.

La decisione è stata presa in seguito alla valutazione della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), che ha ritenuto la nota non più attuale. L’AIFA si occuperà di controllare l’andamento della spesa e dei consumi a sei e dodici mesi dall’entrata in vigore della determina, e potrà avviare nuove trattative qualora si riscontrino cambiamenti rilevanti nei livelli di utilizzo. Le Regioni dovranno garantire il controllo dell’appropriatezza prescrittiva sul proprio territorio.