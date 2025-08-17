Dissequestrata Cala Feola: la spiaggia di Ponza riapre ai turisti

Dissequestrata Cala Feola a Ponza: la spiaggia era stata sequestrata ad aprile per probabili presenze nel sottosuolo di alcuni rifiuti

La spiaggia di Cala Feola, a Ponza, che era stata sequestrata ad aprile da parte della Procura della Repubblica di Cassino, per probabili presenze nel sottosuolo di alcuni rifiuti, prevalentemente metallici, provenienti dal vecchio cantiere navale, è tornata nella disponibilità dei bagnanti.

Il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, era stato nominato a custode da parte dell’autorità giudiziaria e, tramite l’avvocato Nicola Ottaviani, ha ottenuto l’autorizzazione all’effettuazione della bonifica ambientale, che si è conclusa la scorsa settimana, sotto l’attenta vigilanza del Comando del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Locale.

Il Pubblico Ministero di Cassino, Andrea Corvino, ha quindi accolto la richiesta di dissequestro definitivo dell’area spiaggia, riconsegnandola al Comune e ai bagnanti, che già dallo scorso weekend hanno ripopolato la splendida baia naturale, meta da anni di turisti e residenti da aprile a ottobre.

