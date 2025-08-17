Da Mara Venier a Gerry Scotti: i big dello spettacolo ricordano Pippo Baudo

Morto Pippo Baudo: numerosi artisti, in particolare i cantanti e i presentatori che con lui hanno avuto un rapporto speciale, hanno espresso su social parole di profondo affetto

Un maestro, un talent scout, un gigante della cultura televisiva italiana. Il mondo dello spettacolo, ieri, ha perso una delle sue figure più emblematiche: Pippo Baudo. Numerosi artisti, in particolare i cantanti e i presentatori che con lui hanno avuto un rapporto speciale, hanno espresso su social parole di profondo affetto, riconoscenza e cordoglio.

Laura Pausini è stata tra le prime e più commosse a pubblicare un omaggio. Su Instagram ha scritto: “Ciao al mio secondo papà. Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio..Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità. Uno di loro è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai. È diventato un mio famigliare.

Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo. Pippo GRAZIE. Per ogni volta che mi hai sorriso, che mi hai dato un consiglio, che mi hai cambiato la vita. GRAZIE. Te lo dico da tua pupilla, da tua amica e da tua fan. È stato un onore e un privilegio conoscerti e salutarti in questo nuovo viaggio della tua vita verso la luce mi fa sentire piccola ma vicina alla tua anima. Riposa in Pace. …Per fortuna sono riuscita a dirtelo tante volte: Ti voglio tanto bene. Un abbraccio alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno amato”.

Così Giorgia: “Pippo, come si fa adesso a scrivere per dirti ciao per dire tutto quello che sei stato e che continuerai a essere in memoria e cuore, non basteranno le foto né le parole, mi consola che le cose ce le siamo dette fino all’ultimo, con tutto l’affetto possibile, e qui per onorare almeno un po’ il tuo contributo fondamentale alla nostra storia alla nostra cultura, lascio un grazie grande per la passione con cui hai sempre fatto la tua arte, per quello che hai dato per quello in cui hai creduto, e per quello che hai fatto per me, “ci hai inventati tu”. Siamo tutti tristi oggi, spero che tu possa vederlo”.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha voluto ricordare così Pippo Baudo: “Ciao caro grande Pippo. Ti ho voluto tanto bene e me ne hai voluto tu e io lo sentivo e mi riempiva di gioia. Conoscerti e lavorare con te é stato “fantastico”, sei stato un gigante del fare spettacolo e un uomo splendido colto affettuoso generoso divertente appassionato e magico. Ogni tua lezione per me è stata un regalo prezioso, nessuno come te c’è mai stato in TV e nessuno ci sarà mai più. Gli aneddoti sulle nostre avventure insieme sono tra i preferiti quando sono in compagnia. Sei stato un mito della nostra cultura popolare. Hai vissuto una grande vita, ci mancherai”.

Anche Eros Ramazzotti ha scritto: “Ciao Pippo. Non mi hai cresciuto in casa, ma sul palco della vita.

Con la tua voce rassicurante, con il tuo sguardo attento e la tua mano sicura, sei stato guida, maestro e confidente. Se il destino mi ha dato un padre di sangue, tu sei stato il padre dell’anima artistica, quello che incoraggia, che apre porte, che crede quando gli altri dubitano. Grazie maestro, sarai sempre nei miei pensieri”.

Una commossa Mara Venier ieri sera in collegamento con il TG1 ha detto: “Pippo era un amico, un punto di riferimento… Ci siamo voluti bene… Un grande dolore”. Simona Ventura sui social: “Sei stato il mio MAESTRO, non ti dimenticherò mai!!! Buon viaggio Pippo”. Così Barbara D’Urso su X: “Un maestro per chiunque faccia questo lavoro, padre della tv italiana… Mancherà a molti… Ciao Pippo”. Le fa eco Carlo Conti che ha scritto: “Ciao Pippo, con te si spenge la tv, la tv che hai inventato, che hai fatto con amore e genio, quella tv dove hai creato cantanti e comici. Ti sono grato prima come spettatore poi immeritatamente come collega. Ciao Maestro”. Così Gerry Scotti: “Un grande, un gigante, un vero numero uno. Tutti gli dobbiamo qualcosa…”..

“Pippo è stato la televisione. Ha connotato la televisione come nessun altro. Ha costruito la televisione, ne ha inventato la grammatica. Si potrebbero dire milioni di cose su di lui. Ma non ora. Adesso siamo di fronte a un vuoto che appare senza senso”, dice Fabio Fazio e chiosa Luciana Littizzetto: “Ti bacio di nuovo Pippo, uomo gentile. Hai aperto strade, sei stato generoso, attento, audace e prudente. Un meraviglioso attivatore di leggerezza. Grazie”

