Arte Laguna Prize proroga le iscrizioni al 10 Settembre 2025


Arte Laguna Prize è il concorso internazionale di arte contemporanea che accoglie ed espone artisti emergenti di tutte le età, paesi, generi e provenienze artistiche

arte laguna prize

Arte Laguna Prize proroga la fine delle iscrizioni della sua 20° Open Call al 10 Settembre 2025 con una nuova possibilità espositiva, grazie all’aggiunta di un Premio Speciale last-minute.
Le opportunità, quindi, sono ancora a disposizione degli artisti che vogliono mettersi in gioco per esporre la loro opera negli spazi prestigiosi dell’Arsenale Nord di Venezia.