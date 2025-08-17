Arte Laguna Prize proroga le iscrizioni al 10 Settembre 2025

Arte Laguna Prize è il concorso internazionale di arte contemporanea che accoglie ed espone artisti emergenti di tutte le età, paesi, generi e provenienze artistiche, senza restrizioni tematiche.

Con due decenni di storia, il concorso offre numerose opportunità per ampliare la propria rete di contatti, ottenere visibilità globale e accedere a risorse per lo sviluppo professionale. La 20a edizione del Premio Arte Laguna celebra un traguardo straordinario: due decenni di creatività, innovazione e connessioni nel mondo dell’arte contemporanea. Arte Laguna Prize offre agli artisti l’opportunità di: