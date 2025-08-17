Arte Laguna Prize proroga le iscrizioni al 10 Settembre 2025

Arte Laguna Prize è il concorso internazionale di arte contemporanea che accoglie ed espone artisti emergenti di tutte le età, paesi, generi e provenienze artistiche
Arte Laguna Prize proroga la fine delle iscrizioni della sua 20° Open Call al 10 Settembre 2025 con una nuova possibilità espositiva, grazie all’aggiunta di un Premio Speciale last-minute. Le opportunità, quindi, sono ancora a disposizione degli artisti che vogliono mettersi in gioco per esporre la loro opera negli spazi prestigiosi dell’Arsenale Nord di Venezia.
Arte Laguna Prize è il concorso internazionale di arte contemporanea che accoglie ed espone artisti emergenti di tutte le età, paesi, generi e provenienze artistiche, senza restrizioni tematiche. Con due decenni di storia, il concorso offre numerose opportunità per ampliare la propria rete di contatti, ottenere visibilità globale e accedere a risorse per lo sviluppo professionale.
La 20a edizione del Premio Arte Laguna celebra un traguardo straordinario: due decenni di creatività, innovazione e connessioni nel mondo dell’arte contemporanea.
Arte Laguna Prize offre agli artisti l’opportunità di:
Esporre a Venezia presso l’Arsenale Nord
Ottenere un premio in denaro di 10.000 euro.
Ottenere visibilità gratuita a livello internazionale
Entrare a far parte di una vasta rete di collaborazioni in tutto il mondo con numerosi Premi
Speciali
Vendere sulla piattaforma online di artelaguna.world