A “Sulla Via di Damasco” su Rai 3 ospite Mariella Nava

La musica e la fede si intrecciano in un connubio perfetto nel nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al cattolicesimo di Rai Cultura, in onda domenica 17 agosto alle 8.30 su Rai 3. Eva Crosetta incontra, infatti, l’artista e cantautrice Mariella Nava nel suo studio di registrazione. In compagnia di Walter Gatti, cronista musicale ed esperto di musica, la trasmissione si trasforma in un viaggio alla scoperta della bellezza e del significato di alcuni successi di Mariella Nava e di altri grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Ascoltando alcune delle più belle canzoni di Nava, Eva Crosetta e Walter Gatti cercheranno di capire come le domande più profonde di ognuno si esprimono nella musica, guidando l’ascoltatore a scoprire l’assoluto dentro di sé e nel mondo che lo circonda.

Spazio, naturalmente, ai successi di Mariella Nava, come “Ecce Homo”, anche brani di altri cantautori come: Lucio Dalla con “La casa in riva al mare”; “Dio è morto” di Francesco Guccini; “E ti vengo a cercare” di Franco Battiato, “Knockin’On heaven’s door” di Bob Dylan; “Show Me the Place” di Leonard Cohen.