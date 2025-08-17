“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” oggi racconta l’itinerario mariano a Roma

Con Maria sulle strade di Roma: un cammino tra fede e bellezza. È l’itinerario tutto mariano, attraverso alcuni luoghi significativi della Città eterna, legati alla figura della Vergine, proposto da “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 17 agosto alle 10.05 su Rai 1.

Lorena Bianchetti partirà da Piazza di Spagna e, sulla scenografica scalinata di Trinità dei Monti, inaugurata in occasione del Giubileo del 1725, incontrerà la giornalista Manuela Moreno per capire insieme come si può raccontare la speranza anche nell’essenzialità e, spesso, nella drammaticità della cronaca. Accompagnata dalla storica dell’arte Gabriella Diamante, andrà invece alla scoperta della Cappella Mater Admirabilis, gioiello nascosto all’interno del complesso di Trinità dei Monti, dove la figura della Madonna si rivela nella delicatezza dell’affresco che ha ispirato generazioni di credenti, tra cui una giovanissima Teresa di Liesieux. Il cammino culminerà nella chiesa di Santa Maria in Via, definita la “piccola Lourdes” di Roma, dove con padre Moreno Versolato si ripercorrerà la storia del prodigioso miracolo della Madonna del Pozzo, che continua ad attrarre fedeli e pellegrini da tutto il mondo. Tappa simbolica anche in Piazza Mignanelli, ai piedi della colonna dell’Immacolata. A raccontare la sua esperienza sarà il vigile del fuoco Fausto Isidori, protagonista di un gesto tanto semplice quanto profondo: la deposizione della corona di fiori tra le braccia della Vergine, nel tradizionale omaggio dell’8 dicembre.

Nel corso della puntata, Paolo Balduzzi e Roberto Celestri faranno scoprire altri due luoghi importanti della Capitale: il primo, Villa Borghese e, il secondo, il Chiostro del Bramante.