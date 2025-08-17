“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 in montagna tra silenzio e contemplazione

Il legame profondo tra la montagna e la dimensione spirituale dell’uomo, con uno sguardo attento alla tradizione cristiana. Lo esplora il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”

Il legame profondo tra la montagna e la dimensione spirituale dell’uomo, con uno sguardo attento alla tradizione cristiana. Lo esplora il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti, in onda domenica 17 agosto, alle 10.30, su Rai 1.

In un tempo in cui il contatto con l’ambiente naturale si fa sempre più raro, il programma sale tra le cime e i sentieri italiani, per riflettere sul valore simbolico e sacro delle alture nella storia della fede. La montagna, da sempre scenario di silenzio e contemplazione, si rivela ancora oggi un luogo in cui l’uomo può ritrovare sé stesso e riconnettersi con il mistero. Attraverso una serie di servizi e testimonianze, il racconto si snoda tra pellegrinaggi antichi e moderni, feste popolari e momenti di raccoglimento che si svolgono sui monti italiani, da nord a sud. Un viaggio che mostra come la fede si intrecci con la natura e come la salita fisica possa diventare anche un’ascesa spirituale.

Un’occasione per riscoprire, insieme, il senso del sacro che la montagna continua a custodire.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa in diretta su Rai 1. La celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Nardò.

Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Dentro il Giubileo” che guida verso l’Anno Santo.

Alle 12.00 sarà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.