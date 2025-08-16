Trump dopo l’incontro con Putin: “Sanzioni Usa alla Russia in 2-3 settimane, forse”

Dopo l’incontro con Putin in Alaska, Trump risponde in un’intervista a Fox News alla domanda sulle sanzioni annunciate per Mosca in caso di mancato accordo sul cessate il fuoco

Nuove sanzioni americane nei confronti della Russia potrebbero essere considerate “nelle prossime due o tre settimane”: lo ha detto il presidente Donald Trump, in un’intervista all’emittente Fox News, seguita al suo incontro con Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska.

Tra i temi discussi durante il colloquio, come riferito dai due capi di Stato in dichiarazioni alla stampa, il conflitto armato in Ucraina che è cominciato nel 2014 e si è acuito nel 2022.

Alcuni giorni fa, Trump aveva minacciato “conseguenze gravi” per Mosca nel caso di un mancato accordo in grado di porre fine alla guerra. Tra le ipotesi c’erano e ci sono le cosiddette “sanzioni secondarie”, misure che colpirebbero entità non statunitensi che effettuano transazioni commerciali o finanziarie con Paesi o individui soggetti a sanzioni primarie americane. A rischio in particolare India e Cina, acquirenti di riferimento del petrolio e del gas russo.

