Torna la tradizionale Festa di San Rocco a Palo del Colle.

Manca sempre meno all’imperdibile appuntamento tra musica, comicità e spettacolo per la tradizionale Festa di San Rocco a Palo del Colle: due serate speciali, tra tradizione, emozione e grande spettacolo

Domenica 17 agosto condurrà la serata Daniele Colacicco, storica voce di Radio Norba e conduttore del popolare programma “Music College”. Apprezzato per la sua naturalezza e simpatia, Colacicco ha partecipato a “Capodanno in Musica” su Canale 5 e seguito da vicino il Festival di Sanremo 2025. Per lui, la radio è “vera, fresca e immediata”, proprio come lo sarà questa serata! L’evento avra inizio alle ore 20.

A far ballare la piazza ci penserà il DJ set di Domenico Aceto, che con il suo mix di sonorità dance e ritmi estivi accenderà l’atmosfera fin dalle prime battute.

Ospite d’onore sarà il poliedrico Leonardo Fiaschi, attore, comico e imitatore tra i più brillanti e versatili del panorama italiano. Volto noto di programmi come Striscia la Notizia, Tale e Quale Show, Zelig, Only Fun e La Banda di R101, Fiaschi ha conquistato il pubblico con esilaranti performance e trasformazioni impeccabili.

Accompagnato dalla straordinaria All Music Band – una formazione di musicisti professionisti con anni di esperienza – Fiaschi porterà in scena uno show unico che unisce comicità e musica dal vivo. Un viaggio divertentissimo tra personaggi iconici come Cesare Cremonini, Jovanotti, Gianna Nannini, Cristian De Sica, Vincenzo Schettini, Morgan, Sinner e tanti altri, tra battute, musica, sorprese e tanta energia. Una festa per tutte le età, ad ingresso gratuito, tra tradizione e grande spettacolo.

Lunedi 18 agosto, dalle ore 20, Piazza Dante si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una serata ricca di musica, giovani talenti ed emozioni, con ingresso libero e una cornice di festa che coinvolgerà tutta la comunità.

A presentare l’evento sarà Kevin Dellino, speaker, autore e volto noto della televisione. Reduce dal programma “Punti di Vista” su Cusano Italia TV accanto a Emilio Fede, e in arrivo con un nuovo format dedicato ai giovani talenti, Dellino porta la sua esperienza sul palco di alcune delle più prestigiose piazze del Sud Italia.

Tra i protagonisti della serata anche Anthony Ricci, giovanissimo talento di soli 12 anni, originario di San Severo. Dopo il debutto al Palafiori di Sanremo dove si è classificato terzo al concorso “Sanremo JukeBox”, Anthony ha intrapreso un brillante percorso artistico, conquistando il pubblico e la giuria in numerosi contest, tra cui Borgo Talent, Fuoriclasse Talent e l’edizione 2025 di “Sanremo JukeBox”, vinta con grande merito. Elegante, raffinato e ricco di sensibilità interpretativa, è pronto a incantare la piazza con la sua voce.

A seguire, il DJ set di Michele Di Ciaula, artista e collezionista di vinili di Palo del Colle. Attivo dal 2004, ha condiviso il palco con nomi di fama internazionale come Satoshi Tomiie e Yaya. Nei suoi set fonde ricerca musicale, passione e un profondo legame con il pubblico, regalando percorsi sonori capaci di attraversare generi e decenni. Per l’occasione, proporrà una selezione di musica italiana perfettamente in sintonia con l’atmosfera dell’evento.

Madrina e ospite d’onore della serata sarà Emanuela Villa, artista poliedrica dalla voce inconfondibile, figlia del grande Claudio Villa. Cantante, attrice e scrittrice, Emanuela ha calcato sin dagli anni ’90 i palcoscenici più prestigiosi della televisione e del teatro italiani. Dopo gli esordi a “Piacere Raiuno”, ha partecipato al Festival di Sanremo con il gruppo “Squadra Italia” e ha prestato la sua voce alle canzoni della versione italiana del film Disney Pocahontas.

La sua carriera include apparizioni in numerosi programmi Rai e Mediaset, ruoli teatrali di rilievo e tournée internazionali in Paesi come Canada, Stati Uniti e Australia. Con la sua eleganza e la sua vocalità potente e calda, Emanuela Villa saprà regalare al pubblico una performance intensa, all’altezza della tradizione e del cuore della festa.

Vi aspettiamo il 17 e 18 agosto in Piazza Dante a Palo del Colle per vivere insieme due serate speciali, tra tradizione, emozione e grande spettacolo.