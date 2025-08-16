Tennis, a Cincinnati è super Paolini: avanza nel singolare e nel doppio

A Cincinnati è la notte di Jasmine Paolini: battuta la n.2 Gauff, vola in semifinale dove sfiderà Kudemertova. Continua la corsa in doppio con Sara Errani

Impresa per Jasmine Paolini che nella notte scorsa a Cincinnati ha eliminato la numero 2 al mondo, Coco Gauff e si qualifica in semifinale al Wta 1000 della città statunitense.

La vittoria al termine di una partita tutta in rimonta: 2-6, 6-4 e 6-3, il punteggio in poco più di 2 ore. Dopo un primo set dominato dall’americana, Paolini è riuscita nell’impresa di ribaltare il risultato e a mettere in difficoltà e confondere l’avversaria, che ha iniziato a commettere una lunga serie di errori (ben 62 errori non forzati). Con il risultato della vittoria azzurra dei successivi due set e del match. Ora dovrà vedersela con Veronica Kudermetova, la prossima avversaria in semifinale.

GIORNI DI GRANDI SFIDE PER PAOLINI: IN AGENDA DUE SEMIFINALI

Solo il giorno prima, insieme a Sara Errani, Paolini ha staccato il pass per le semifinali del doppio al “Cincinnati Open” e ora un vero tour de force aspetta la 29 enne toscana. Oggi- nella notte italiana- si terrà la semifinale in doppio con Errani contro Guo/Panova, domenica la semifinale contro Kudermetova, e in caso di vittoria la finale di doppio, lunedì l’eventuale finale in singolare.

GLI AZZURRI CONQUISTANO ANCHE LA SEMIFINALE DEL DOPPIO MASCHILE

Per gli azzurri, le semifinali conquistate non finiscono qui: ieri 15 agosto, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, hanno battuto la coppia composta dal portoghese Franciso Cabral e dall’austriaco Lucas Miedler per volare in semifinale nel torneo di doppio del Masters 1000 di Cincinnati. I due italiani si sono imposti in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 10-6 sui due avversari, specialisti nel doppio

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)