Suspense e thriller stasera su Rai 2 con “In fuga dall’incubo”

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, la rassegna che da più di trent’anni trasmette film di suspense e thriller, sabato 16 agosto su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 21 verrà trasmesso “In fuga dall’incubo”. Dopo anni di soprusi e violenze fisiche e mentali, Jessica riesce a scappare dal marito Peter insieme al figlio Noah e a rifugiarsi sulla piccola isola dove vive la sorella Rachel. La donna cerca di rifarsi una vita, compra una casa vicino a sua sorella e trova lavoro come insegnante in una scuola.
Nonostante Peter sia stato dichiarato morto a causa di un incidente, l’angoscia continua a perseguitarla. I suoi incubi sembrano avverarsi quando inizia a sentire dei rumori notturni in casa, ad avere la sensazione di essere spiata, a ricevere foto scattate a sua insaputa. Una lettera in cui viene minacciata di morte la getta nel panico. È possibile che suo marito sia ancora vivo e la stia tormentando? Jessica è pronta a tutto pur di scoprire la verità e di garantire a suo figlio e a sé stessa una vita serena. “In fuga dall’incubo” (Rear Wiew Mirror – Hiding for My Husband, Usa – 2023).