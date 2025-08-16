Stasera su Rai Storia “La guerra dei cafoni”: la trama del film

Il film di Davide Barletti e Lorenzo Conte “La guerra dei cafoni”, in onda sabato 16 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”: la trama

Ogni estate, a Torrematta, territorio selvaggio e sconfinato, si assiste allo scontro di due fazioni opposte, che vede contrapporsi da una parte “i signori”, i figli dei ricchi, dall’altra “i cafoni”, i figli dei pescatori e contadini. È il film di Davide Barletti e Lorenzo Conte “La guerra dei cafoni”, in onda sabato 16 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”.

Si tratta di un odio atavico, manifestato sin dalla culla, che è espressione di una feroce lotta di classe. Il coinvolgimento nello schieramento dei “cafoni” del “Cugginu” proveniente dalla città trasformerà lo scontro, da fine a se stesso a terreno di conquista.

Nel cast, Donato Paterno, Pasquale Patruno, Letizia Pia Cartolaro, Piero Dionisio, Alice Azzariti, Angelo Pignatelli, Kevin Magrì.